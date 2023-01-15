مؤسسة النفط الليبية و”ريبسول” الإسبانية يتابعان مركز تحليل DNA بهيئة التعرف على المفقودين

زار وفد من إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط الليبية ووفد من إدارة التنمية المستدامة بشركة “ريبسول” الإسبانية بزيارة عمل للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وذلك لمتابعة مشروع مركز تحليل العينات DNA.

وعقد الوفد اجتماع مع مسؤولي الهيئة للتعرف على أهم العراقيل والصعوبات التي توجه سير العمل بالمركز ومحاولة تذليل هذه الصعوبات من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول.

وقال مدير إدارة المختبرات بالهيئة إن هذا المركز بجميع معامله يعمل بشكل جيد جداً حيث حقق العديد الكثير من النتائج المرضية لصالح الهيئة والتعرف على المفقودين، واستطاع جمع 14 ألف عينة مرجعية من مختلف أنحاء ليبيا منهم 3500 عينة تم العمل عليها وإدخالها في قاعدة البيانات.

وأشاد مسؤولي الهيئة بما قدمته المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ريبسول من دعم من أجل انطلاق العمل بالمركز وذلك للمساعدة في عملية تحديد الهوية والتعرف على الشهداء.

وتنفذ مؤسسة النفط الليبية هذا المشروع وبتمويل من شركة ريسول الإسبانية وذلك لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية.

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