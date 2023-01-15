برلماني إيطالي: بلادي يمكن أن توفر الأمن لليبيا

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، باولو فورمينتيني، أنه يجب على بلاده العودة للتعامل مع ليبيا من جديد.

وقال فورمينتيني في تصريحات لمجلة «فورميكي» الإيطالية، رصدتها وترجمتها «الساعة 24»: “علينا أن ننجز خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز الطبيعي «إيست ميد»، فسيكون من مصلحة جميع الأطراف المتوسطية تحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها ببنية تحتية جديدة وكبيرة”.

وأضاف “آمل أن يتم ضمان الأمن في وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط بمشاركة الناتو أيضًا، فالخطأ الذي يجب ألا نرتكبه هو أن نفقد الاهتمام بالبلدان غير المستقرة مثل ليبيا وتونس، ولهذا يجب أن نستخدم كل طاقاتنا للبقاء على مقربة من هذه الشعوب”.

وتابع “دعونا لا ننسى أنهم يعانون، ويعيشون في حالة من انعدام الأمن وعدم اليقين الاقتصادي، ويمكننا أن نوفر لهم الأمن أيضًا من أجل المصلحة الوطنية الإيطالية، نظرًا لتهريب الأسلحة والمخدرات والبشر والتي من الواضح أنها تصل إلى شواطئنا”.