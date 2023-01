المصباحي: الميليشيات مجرد واجهة للأطراف السياسية المتصارعة التي تغذيها ماليًا

ليبيا – قال رئيس مركز تمكين للدراسات الاستراتيجية محمد المصباحي إن لجنة (5+5) تركت وحدها من قبل المجتمع الدولي، بل وتمت محاربتها من قبل الحكومات المتصارعة، باعتبار أن عملها لا يتمثل فحسب في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بل وفي تسريح الميليشيات المسلحة.

المصباحي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أوضح أن الميليشيات هي مجرد واجهة للأطراف السياسية المتصارعة التي تسهر على تغذيتها ماليًا مقابل تحقيق أهدافها على الأرض، مؤكدًا أنه لولا هذه الأطراف السياسية لتمكنت اللجنة المشتركة من حل إشكالية انتشار السلاح وتسريح القوات غير الشرعية خلال الفترة الماضية.

وطالب المصباحي المبعوث الأممي إلى ليبيا بدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة عبر إعادة تفعيل دور المجتمع الدولي في ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بموجب ضمانات قانونية، بخاصة أن هناك دولًا عدة متورطة في هذه الإشكالية على رأسها تركيا والسودان وروسيا، وجميعهم سبق أن التزموا بسحب مقاتليهم من البلاد، لكنهم لم يطبقوا ذلك على أرض الواقع بسبب غياب قوة العقوبات الدولية.

وتابع المصباحي أن لجنة (5+5) قامت بعمل يحسب لها، ويتمثل في فتح الطريق الساحلي وتأمينه، وهو الذي يعد بمثابة الشريان الحيوي الذي يربط بين الغرب والشرق.

