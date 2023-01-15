فرنسا تؤكد دعمها لجهود المجلس الرئاسي الليبي بمشروع المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء استعرض أهم مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي عقد في طرابلس الأسبوع الماضي.

ورحب النائب بالمجلس الرئاسي، بالسفير الفرنسي، مشيداً بدور بلاده ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، ومؤكداً على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية.

من جهته أشاد السفير الفرنسي لدى ليبيا، بجهود المجلس الرئاسي في جمع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية على طاولة واحدة، مؤكداً دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية، والخطوات الهامة التي قطعها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه.

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