اللواء المحجوب: لجنة 5+5 ناقشت عدد من البنود أبرزها اخراج المرتزقة والقوات الاجنبية

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صرح اللواء خالد المحجوب عن ابرز بنود اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المنعقدة بسرت بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عبدالله باثيلي والمراقبين الليبيين والدوليين

وذكر المحجوب ان اهم بنود اجتماعات لجنة 5+5 نقاشت استكمال بنود وقف اطلاق النار اضافة الى مناقشة عمل المراقبين الدوليين والمحليين وتوحيد المؤسسة العسكرية واخراج المرتزقة والقوات الاجنبية

وطالبت اللجنة الاطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطالب الليبيين

يذكر ان الاجتماعات بدأت فى جلسات مغلقة اليوم وعلى الأرجح ستكون مغلقة غدا الاتنين، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة

وكان عضو اللجنة العسكرية المشتركة مختار نقاصة قد صرح أن الاجتماع سيكون لدراسة طرق تفعيل البنود التي تم عرضها في الاجتماع الأمني لدول مؤتمر برلين بتونس، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.