أبوجناح يوجه بإجراء صيانة لقسم الطوارئ بمستشفى طرابلس الجامعي

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، اليوم الأحد زيارة موسعة داخل أقسام مستشفى طرابلس الجامعي للوقوف على أوضاع سير العمل بها.

وتضمنت الزيارة متابعة أوضاع قسم الإشعاعي للأورام للوقوف على احتياجاته وتوفير النواقص من المستلزمات الطبية بما يضمن تواصل سير العمل بالشكل المطلوب إلى جانب متابعة آلية العمل المتبعة داخل مصنع المحاليل الوريدية لمتابعة لرفع قدرة الإنتاجية من 1000 كيس إلى 2000 كيس يوميا لتغطية كامل المستشفى وغيرها من مراكز الصحية.

كما تابع أبوجناح أقسام عمليات الزراعة والقسطرة والوقوف على سير العمل بها وضمان انسيابيتها بما يعزز برنامج توطين العلاج بالداخل عبر جلب مستشارين مختصيين وتوفير المستزمات الطبية

وفي زيارته لقسم الطوارئ والعناية الفائقة وجه الوزير بضرورة إجراء أعمال صيانة للقسم وتوفير 25 سرير للعناية الفائقة لتوفير امكانية استقبال أوسع للمرضى.

كما اطّلع أبوجناح على نسب المنجزة لأعمال أقسام النساء والولادة والحضانات حيث أصدر تعليماته بضرورة فتحها خلال فترة لاتزيد على شهرين مع توفير كافة المعدات الخاصة بها.

وفي ختام الزيارة أكد دعمه الكامل للمستشفى الجامعي خاصة والمرافق الصحية بالبلاد عامة وتوفير الميزانيات اللازمة لتطويرها إلى جانب دعم الكوادر الوظيفية.