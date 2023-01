ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة أن القضاء الليبي مستقل وحكمه ببطلان الاتفاقيات التركية صدر وفق نصوص القانونية النافذة بالدولة الليبية.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “ما تقوم به الدولة التركية فرض الأمر الواقع في ظل غياب المؤسسات الموحدة”.

