أفاد مصدر مقرب من الرئاسي بعقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقاء مع خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في القاهرة.

وذكر المصدر للأحرار أن اللقاء الثلاثي تضمن مناقشات لضمان التوافق حول تشريعات انتخابية توافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع المنفي وحفتر خلال أسبوع واحد في القاهرة، دون أن ترشح أي نتائج عن اللقاء الماضي.

ويلتقي عقيلة صالح والمنفي لأول مرة بعد اتهام الأول لمحمد المنفي وشقيقه سامي، بالوقوف وراء حرق مجلس النواب بطبرق وتحريض المحتجين ضد البرلمان، وهو الأمر الذي نفى شقيق المنفي وجود أي صلة له بالقضية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post لقاءات بين المنفي وحفتر خلال أسبوع واحد.. وعودة العلاقة بين عقيلة والمنفي لأول مرة منذ حرق البرلمان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار