رئيس المجلس الاستشاري يبحث مع وفداً من أعيان الزاوية مستجدات العملية الانتخابية

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، اليوم الأحد، وفداً من أعيان مدينة الزاوية ووجهائها، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إنه تم خلال اللقاء الاطلاع على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وكذلك ملف المصالحة الوطنية المبني على أسس سليمة ومقبولة.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع بمدينة الزاوية من النواحي الأمنية والاجتماعية وتقوية النسيج الاجتماعي وتوفير الخدمات كافة للمواطنين.

وأكد وفد أعيان مدينة الزاوية على وقوفه مع مجلس الدولة الاستشاري في خطواته الثابتة للسير نحو الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية صحيحة وسليمة.

