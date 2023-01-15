عقب جولة في سرت.. باتيلي: استعادة السلام وشريعة المؤسسات ضرورة لإعادة الإعمار

الوطن| رصد

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، استعادة السلام والاستقرار وإعادة شريعة المؤسسات في ليبيا، أمر في غاية الضرورة، لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دمرت مدينة مثل سرت، وتعويض الشركات والأفراد بشكل منصف، وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر، عقب جولة في مدينة سرت، إنه لأمر مؤلم الرؤية بالعين، الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة، والأثر الذي تركه في نفوس الأفراد.