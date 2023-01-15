العقوري: نحث جميع الشركاء الدوليين لدعم مشروع المصالحة

أعرب عضو اللجنة الاستشارية للمصالحة الوطنية – عضو مجلس النواب يوسف العقوري عن كامل دعمه لأعمال الملتقى التحضيري للإعداد للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية.

وأكد العقوري في ختام مشاركته في أعمال الملتقى بمدينة طرابلس، على أن الملتقى التحضيري يعتبر إنجازا كبيراً بكافة المقاييس، وأن لقاء ممثلي الأطراف والمناطق المختلفة للحوار يهدف إلى الخروج بتفاهمات عامة حول الموضوعات المختلفة، مشدداً على ضرورة إعطاء المصالحة الوطنية الأهمية القصوى وسيكون لذلك اثر كبير على الاستقرار وبناء الثقة وتمهيد الطريق للانتخابات.

ودعا العقوري، إلى بذل الجهود و استيفاء جميع المتطلبات الإدارية واللوجستية من أجل تنظيم المؤتمر الجامع في أقرب وقت وبأعلى مستوى، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية وخاصة ما يتعلق بتجارب الدول الإفريقية و كذلك على أهمية دور الاتحاد الأفريقي كداعم فني للمشروع، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، مقدماً شكره لجميع الجهات التي أشرفت على تنظيم الملتقى.

وحث العقوري جميع الشركاء الدوليين لدعم مشروع المصالحة، مناشداً الأمة الليبية للتكاتف وطي صفحة الماضي وتغليب الصالح العام وإنجاح الجهود لرفع المعاناة عن المواطن الليبي والخروج بالبلاد الى بر الأمان.