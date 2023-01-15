الشركسي: يجب التخلص من الكل وإيجاد صيغة مقبولة للانتخابات الرئاسية

أكد أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أنه يجب التخلص من كل الأجسام السياسية القائمة، وإيجاد صيغة للانتخابات الرئاسية بحيث تكون مقبوله.

وقال الشركسي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن الحل الناجع هو حل التخلص من الكل، وإيجاد صيغة للانتخابات الرئاسية بحيث تكون مقبوله”.

وأضاف “إهدار الوقت بالمسارات التلفيقية الموازية، أو محاولة إقناع الأطراف بالبرلمانية فقط هو هدر للوقت والجهد، ومحاولة للخروج من الأزمة الحالية لأزمة أكبر، تزامن الانتخابات وأن تكون رئاسية هو الأنسب”.