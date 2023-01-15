منظمة اليونيسيف تبحث عدد من الملفات في بلدية طبرق

أخبارليبيا24- خاص

بحثت منظمة اليونيسيف في ليبيا اليوم الأحد، عددًا من الملفات الهامة مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية.

وناقشت “يونسيف” بحضور ممثل المنظمة في ليبيا والوفد المرافق له ميكلي سيرفادي قطاعات التعليم والصحة والطفل والدعم النفسي والهجرة غير الشرعية.

وتطرقت منظمة “يونيسيف” في ليبيا، إلى المشاكل والعوائق التي تقابل هذه القطاعات، كما زارت المنظمة مركز طبرق الطبي ومركز إيواء الهجرة بمنطقة باب الزيتون.

وأكد بوالخطابية مع ممثلي المنظمة على ضرورة توفير كل المتطلبات في مجال الصحة وخاصة المركز الطبي والعيادات كذلك في مجال التعليم لتطوير المعلمين حتى تنعكس صورة الطالب في المستقبل سواء بعد الدراسة وحتى المرحلة الجامعية .