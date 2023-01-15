القبض على شخص امتهن السرقة من المواطنين ببنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص يمتهن السرقة من المواطنين بمنطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي.

وأوضحت مديرية الأمن، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أنها “تلقت شكوى من مواطن ضد مجهول قام بسرقة جهاز لابتوب و2 كمبروسر هواء ونضيدة من مركبته في شارع البزار بسوق الحوت. كما تم تسجيل بلاغ أيضًا من مواطنة ضد مجهول قام بسرقة مضحة مياه وبعض الأغراض من داخل منزلها”.

وأردف البيان، أنه “استجابة لهذه الشكاوى أصدر رئيس مركز شرطة مدينة بنغازي العميد محمود احبيش بالبحث والتحري وضبط المطلوبين”.

وأفاد الشاكي الأول أنه “تلقى اتصالًا هاتفيًا من الشاكي يفيد برؤية كمبرسوي الهواء الخاص به يُباع بسوق دينارين من قبل أحد الأشخاص”.

وأكمل البيان؛ “وعلى الفور ألقى رجال الأمن القبض على الشخص الذي عثر بحوزته على البضاعة المسروقة، وبالإستدلال معه أفاد أنه اشتراها من شخص آخر وأنه لا يعلم بأنها أغراض مسروقة”.

وختم البيان موضحًا أنه “أعضاء التحريات قاموا بحديد مكان السارق الأصلي بمنطقة البلاد، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بما نُسب إليه من عمليات سرقة وتم إحالته إلى النيابة العامة”.