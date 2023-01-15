داخلية الدبيبة تعلن ضبط شخص ليبي الجنسية مطلوب في عدة قضايا مخدرات

العنوان – مصراتة

كشفت وزارة الداخلية اليوم الاحد أن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مصراتة القبض على شخص ليبي الجنسية مطلوب في عدة قضايا مخدرات.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط المتهم من مواليد 1992 برفقته أشخاص آخرين بالتعاون مع قوة المهام الخاصة التابعة للجهاز.

وأكدت الوزارة أنه تم أخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة حجرة بجوار منزله الكائن بمنطقة رأس التوتة فتم ضبطه وبحوزتهم مخدر الحشيش (240) قطعة جاهزة للترويج و(7) أقراص نوع أكستر وقرص ونصف نوع ترامادول.

وأوضحت الداخلية أنه تم ضبط عدد (48) علبة معدنية 500M نوع OBOLON، وعدد (17) علبة كرتونية سعة 1 لتر نوع PENASOL عنب خارجي.

وأفادت أنه تم ضبط عدد قنينات زجاجية سعر لتر نوع VODKA خمر خارجي، عدد (11) قنينة بلاستيك سعة لتر ونصف خمر محلي، عدد (6) جالونات سنة 20 لتر خمر محلي، عدد (3) جالونات خمسة لتر خمر محلي.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط عدد (6) قنينات سعة نصف لتر خمر محلي، وعدد (3) قنينات سعة لتر خمر محلي، وعدد (4) قنينات سعة 7 لتر خمر محلي، وعدد (3) أدوات تعاطي ما تعرف برطمان،وبرميل سعة (50) لتر وبرميل سعة (200) لتر سائل جاهز للتصنيع

وذكرت الداخلية أنه تم ضبط أداة لتصنيع الخمر، وصندوق ذخيرة به 5 قواذف أر بي جي، ومركبة نوع هونداي أزيرا سوداء اللون بدون لوحات.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.