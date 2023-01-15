استعادة السلام وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر غاية في الضرورة

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، إن استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” عقب جولته في مدينة سرت، أن استعادة السلام والاستقرار ضروري لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دمرت.

ودعا إلى تعويض الشركات والأفراد بشكل منصف، وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أنه وقف على بعض الأضرار التي خلفها الصراع في مدينة سرت.

وتابع باتيلي :”إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة، وقبل هذا وذاك، ترك أثره البالغ في نفوس الناس”.

وواصل في تغريدته :”سعدتُ اليوم بلقاء عدد من الأطفال في مدينة سرت، كبقية أطفال ليبيا، يستحق هؤلاء العيش في بلد آمن ومزدهر وزاخر بالفرص”.

وحثُ المبعوث الأممي جميع الأطراف السياسية على تحمل مسؤوليتهم التاريخية وألا يخذلوا هؤلاء الأطفال، لأنهم المستقبل الحقيقي لليبيا.