المشري يناقش مع وفد من أعيان الزاوية مستجدات العملية الانتخابية

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الأحد، وفدا من أعيان مدينة الزاوية ووجهائها، بمقر المجلس بطرابلس.

وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن اللقاء تم خلاله الاطلاع على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وكذلك ملف المصالحة الوطنية المبني على أسس سليمة ومقبولة.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى الأوضاع بمدينة الزاوية من النواحي الأمنية والاجتماعية وتقوية النسيج الاجتماعي وتوفير الخدمات كافة للمواطنين.

وأكد الوفد، وقوفه مع مجلس الدولة الاستشاري في خطواته الثابتة للسير نحو الانتخابات وفق أسس دستورية وقانونية صحيحة وسليمة، بحسب بيان مجلس الدولة.