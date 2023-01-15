وزير الخارجية المالطي: ليس من الحكمة تشكيل حكومة انتقالية أخرى

أكد وزير الخارجية المالطي، إيان بورغ، أنه “لا يوجد استقرار سياسي في ليبيا ويجب الدفع بحكومة الدبيبة نحو إجراء الانتخابات، وليس من الحكمة تشكيل حكومة انتقالية أخرى”.

وقال بوزغ؛ “نحن لا نقترح أن تأتي حكومة أخرى وتقود ليبيا، ونريد أن يتفق الليبيون على القاعدة الدستورية، ثم يتوجهون لإجراء الانتخابات”.

وأضاف “ليبيا بلد ضخم ولديها ثروة من الموارد، ولذا هناك دول وشركات لها مصلحة فيما يحدث في البلاد”، مردفًا “متمسكون بإجراء الانتخابات في ليبيا، ويجب مواصلة التعاون مع الحكومة الحالية”.

وعقب بوزغ؛ أن “الحكومة المالطية تعمل بشكل جيد لمواصلة تعزيز علاقتها مع من يمكن أن يسهم في استقرار ليبيا”، مشيرًا إلى أننا “نحن لا نتدخل في العملية الديمقراطية في ليبيا، ونمنحهم عقود النفط أو البناء”.

وأوضح وزير الخارجية المالطي أنه “نعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لتشجيع الليبيين على إجراء الانتخابات”.