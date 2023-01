عميد بلدية بنت بية: هناك نقص كبير في الوقود داخل البلدية بسبب نقص تزويد المحطات

ليبيا – قال عميد بلدية بنت بية أشرف المصلح إن هناك نقص كبير في الوقود داخل البلدية؛ بسبب نقص تزويد المحطات.

المصلح أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى أن الوقود متوفر بالسوق السوداء بسعر 80 دينارًا لـ 20 لترًا.

ولفت إلى أن غاز الطهي وصل سعره في السوق السوداء خلال هذه الفترة إلى 50 دينارًا للأسطوانة.

وأوضح أن مشكلة المنطقة الجنوبية في غلاء المعيشة؛ بسبب غلاء سعر النقل وهذا الأمر يرجع إلى تهالك الطرق، مشيرًا إلى أن السيولة النقدية توفرت الفترة الماضية، ولكن الآن غير متوفرة.

