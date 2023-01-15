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رئيس ديوان المحاسبة الليبي يبحث مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة ملف مرضى العقم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الأحد، اجتماع مع وزير الدولة لشؤون المرأة، حورية خليفة طرمال، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، ومستشارة وزير الدولة لشؤون المرأة عن ملف العقم، بحثا خلاله المشكلات التي يعاني منها مرضى العقم.

وقال المكتب الإعلامي للديوان إن الاجتماع تناول سبل توفير العلاج بالداخل لهذه الفئة، وضرورة دعم المراكز العامة المتخصصة في هذا المجال بشكل عاجل، بالإضافة إلى تضمين الأدوية التخصصية لهؤلاء المرضى ومراقبتها حتى وصولها إلى مستحقيها.

كما تطرق الاجتماع إلى حصر الحالات المستعصية التي تحتاج إلى تلقي العلاج بالخارج، وفق رؤية واضحة ومعايير محددة.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة تكاثف الجهود من قبل الجميع لدعم هذه الشريحة من المرضى، والمُضي قُدما نحو توفير العلاج لهم من قبل الجهات المعنية.

 وأكد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لشريحة العقم و رابط الكتروني بالمنظومة العلاجية بالداخل والخارج ، لتسهيل إيصال الخدمات لكل مريض ، و تخفيف المعاناة على المواطنين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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