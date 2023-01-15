اللافي: سفير فرنسا أشاد بدور الرئاسي في إدارة مشروع المصالحة

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، استعرض أهم مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، خلال الأسبوع الماضي.

ورحب اللافي، بالسفير الفرنسي، مشيداً بدور بلاده ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية.

من جهته أشاد السفير الفرنسي لدى ليبيا، بجهود المجلس الرئاسي في جمع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية على طاولة واحدة، مؤكداً دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية، والخطوات الهامة التي قطعها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه.