باتيلي يجري جولة في شوارع سرت ويشدد على استعادة السلام والاستقرار

العنوان – سرت

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، جولة في مدينة سرت للوقوف على بعض الأضرار التي خلفها الصراع في المدينة.

وقال باتيلي في تغريدة على حسابه في “تويتر ” :”إن استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دمرت.

وأضاف المبعوث الأممي أنه يجب تعويض الشركات والأفراد بشكل منصف، وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد.

وتابع باتيلي :”إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة، وقبل هذا وذاك، ترك أثره البالغ في نفوس الناس”.

وقال أيضًا :”سعدتُ اليوم بلقاء عدد من الأطفال في مدينة سرت، كبقية أطفال ليبيا، يستحق هؤلاء العيش في بلد آمن ومزدهر وزاخر بالفرص”.

وأضاف المبعوث الأممي :”أحثُ جميع الأطراف السياسية على تحمل مسؤوليتهم التاريخية وألا يخذلوا هؤلاء الأطفال، لأنهم المستقبل الحقيقي لليبيا”.