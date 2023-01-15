المبعوث الأممي: يجب إعادة شرعية المؤسسات في ليبيا لإعادة إعمار المدن المدمرة

قام المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقب اجتماعه اليوم مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجولة في مدينة سرت.

وأطلع المبعوث الأممي على بعض الأضرار التي خلفها الصراعات السابقة في مدينة سرت، معلقاً: “إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة، وقبل هذا وذاك، ترك أثره البالغ في نفوس الناس”.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إن استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة، لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دمرت مثل مدينة سرت، وتعويض الشركات والأفراد بشكل منصف، وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد.

والتقى باتيلي خلال جولته بعدد من الأطفال في مدينة سرت، وعلق “كبقية أطفال ليبيا، يستحق هؤلاء العيش في بلد آمن ومزدهر وزاخر بالفرص”.

وحث جميع الأطراف السياسية على تحمل مسؤوليتهم التاريخية وألا يخذلوا هؤلاء الأطفال، لأنهم مستقبل ليبيا الحقيقية.

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