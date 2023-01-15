القطراني يُسلم المراقب المالي الجديد لديوان مجلس الوزراء مهامه

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أقيمت اليوم بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مراسم تسليم واستلام مهام المراقب المالي للديوان بين المراقب المالي السابق محمد دعبس ، والمراقب المالي الجديد خالد المهشش ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطرآني ، ورئيس الديوان رضا الفريطيس ، ومدير مكتب الإدارة المالية المهدي المنصوري ، ومدير مكتب المراجعة بالديون صلاح المشيطي ومدير إدارة العلاقات والخدمات محمد العبدلي.

خلال ذلك كرم القطراني المراقب المالي السابق محمد دعبس تقديرّا لجهوده التي بذلها خلال فترة عمله بالديوان ،وما قدمه من خدمات طيلة توليه مهام المراقب المالي كما رحب القطراني بالمراقب المالي الجديد متمنيًا له السداد والتوفيق في عمله