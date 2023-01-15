مزاد خيري لبيع 3 خيول لعلاج 3 أطفال أشقاء في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

أقيم بمدينة طبرق مزاد خيري لبيع فرس وفلوتين من أجل علاج 3 أطفال أشقاء مصابون بضمور الخلايا.

تبرع فاعل خير بمدينة طبرق بفرس وفلوتين من أجل علاج الأطفال الأشقاء (شفاء وصلاح وخيرالله) وهم أشقاء يعانون من مرض ضمور في الخلايا وتعجز أسرتهم عن علاجهم في الخارج.

الفرس وصفها شقراء حارز بجنين عمره 9 أشهر والفلوتين منسبتين لخيول معروفة بإقليم برقة.

فتح المزاد بمبلغ 5000 دينار وبعد أن استمر المزاد لعدة ساعات وصل ثمن الفرس والفلوتين إلى 40 ألف دينار .

وقد شارك عدد كبير من المتصلين من كل أنحاء ليبيا والذين تبرعوا بمبالغ مالية بخلاف المزاد حتى وصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 100 ألف دينار.

ووصل حجم التبرعات إلى توفير تذاكر طيران ذهاباً وإياباً إلى أي دولة خارج ليبيا ومنهم من تبرع بالإقامة.

مزاد الخير هذا لم يكن الأول ولا الخير فقد أقيمت عدد من المزادات من أجل علاج عدد من الحالات المرضية المستعصية.