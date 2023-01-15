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المنفي يستعرض مع السفير الفرنسي مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج،  أهم مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية.و

أشاد اللافي بدور فرنسا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية.

وأثنى السفير الفرنسي على جهود المجلس الرئاسي في جمع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية على طاولة واحدة.

وأكد مهراج على دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية، والخطوات الهامة التي قطعها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه.

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