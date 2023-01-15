“لم تقم منذ 2010”.. المشاي: إحياء حفل تكريم شهداء الواجب بشركة الكهرباء

أطلق “محمد المشاي” رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مبادرة حفل تكريم شهداء الواجب بالشركة والتي لم تقام منذ عام 2010 ،، وذلك تقديرا لمجهوداتهم وتخليدا لذكراهم نظير ما قدموه حتى ينعم الوطن بالإنارة و استقرار الشبكة.

وبحسب بيان صادر للشركة عبر صفحتها على فيسبوك، أضاف فيه أن الحفل استهدف 165 شهيد واجب من العاملين بالشركة من كافة مدن و مناطق البلاد ..

كما أضاف البيان ، أن المبادرة تضمنت دعوة أهالي الشهداء وتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لما قدمه أبناءهم فداءا للوطن و المواطن ،، كما قام المشاي بتقديم الهدايا و شهادات التقدير تذكيرا منا لكل مواطن بأن هذه الأسماء راسخة في عقولنا وخالدة في قلوبنا وذكراهم ستظل تتوارث بين زملائهم .