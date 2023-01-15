اللافي يستعرض مع السفير الفرنسي مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية

العنوان – طرابلس

أكد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية، والخطوات الهامة التي قطعها المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه.

وأثنى مهراج خلال لقائه النائب في المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على جهود المجلس الرئاسي في جمع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية على طاولة واحدة.

وأشاد اللافي بدور فرنسا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية.

وكان اللقاء الذي عقد في مقر المجلس الرئاسي في طرابلس استعرض أهم مخرجات انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية.