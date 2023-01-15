مركز مكافحة الأمراض الليبي: بدء التطعيم ضد الجذيري المائي والتهاب الكبد الفيروسي مارس المقبل

أعلن مركز مكافحة الأمراض الليبي اليوم الأحد، عن البدء في التطعيم ضد الجذيري المائي والتهاب الكبد الفيروسي الألفي بدءاً من شهر مارس المقبل.

ووجه المركز تعميم إلى مشرفي البرنامج الوطني للتطعيمات بالبلديات، للبدء باستخدام الطعوم، وتبليغ أولياء أمور الأطفال بالتوجه إلى المراكز الصحية عند اتمام أطفالهم عمر (15) شهر لتلقي الطعم.

وقال مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح، عبر حسابه بموقع فيسبوك إن هذه الطعوم سيتم استخدامها لأول مرة في ليبيا وبهذا يصبح جدول التطعيمات الليبي من أفضل التطعيمات في العالم، بحيث يتم تغطية كافة الأمراض التي تؤدي إلى تفشي الأمراض في المجتمع.

وذكر أن الجذيري المائي أو كما يعرف في ليبيا باسم “أبوشوكة”، والالتهاب الكبد الفيروسي الألفي أو كما يعرف في ليبيا بـ”الصفير”، من الأمراض التي تم رصد انتشارها في المجتمع.

وأشار إلى أن ليبيا كان لديها انتشار في المدة الماضية بهذه الأمراض في أكثر من مدينة، خاصة إذا اصيبت المرأة الحامل بهذا المرض، فالجنين ستكون له تشوهات نتيجة للفيروس.

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ولفت إلى أن اللجنة العلمية رأت بأن يتم القضاء على هذا المرض والبدء في استخدام اللقاح الخاص به.

وقال إنه تم الآن التعميم على كافة المراكز بالبدء في إعطاء هذا اللقاح موضحاً به كافة التفاصيل.