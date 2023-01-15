باتيلي: تألمت لرؤية الدمار في سرت

قام الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، بجولة في مدينة سرت اليوم الأحد.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر”: “وقفتُ على بعض الأضرار التي خلفها الصراع، إنه لأمر مؤلم أن نرى رأي العين هذا الدمار الذي طال المنازل والممتلكات العامة والخاصة، وقبل هذا وذاك، ترك أثره البالغ في نفوس الناس”.

وأضاف أن “استعادة السلام والاستقرار وإعادة شرعية المؤسسات في ليبيا أمر في غاية الضرورة، لكي تتاح الفرصة لإعادة إعمار المدن التي دمرت مثل مدينة سرت، وتعويض الشركات والأفراد بشكل منصف، وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل، وإعادة الروح في العلاقات السلمية بين المواطنين في ربوع البلاد”.