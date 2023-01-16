الوطنية للنفط وريبسول الألمانية تناقشان صعوبات سير عمل هيئة البحث والتعرف على المفقودين

الوطن| رصد

ناقش وفد من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ووفد من إدارة التنمية المستدامة بشركة ريبسول الإسبانية، أهم العراقيل والصعوبات التي توجه سير العمل بمركز الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وآليات تذليلها.

جاء ذلك خلال زيارة عمل إلى المركز لمتابعة مشروع مركز تحليل العينات (DNA) لصالح هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية، حيث أوضح مدير إدارة المختبرات بالهيئة، أن المركز جمع 14000 عينة مرجعية من مختلف أنحاء ليبيا، منها 3500 عينة تم العمل عليها وإدخالها في قاعدة البيانات.