حكماء وأعيان طرابلس يشدد على عدم المساس بثوابت دولة الاستقلال (النشيد والعلم)

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شدد مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، اليوم الأحد، على عدم المساس بثوابت دولة الاستقلال متمثلا في نشيد البلاد ورايتها.

وأكد مجلس الحكماء والأعيان في بيان له رفضه لأي مصالحة بدون عدالة انتقالية حقيقية وقانون نزيه أساسه شريعتنا الإسلامية.

وأوضح المجلس أن العلم والنشيد ثوابت دولة الاستقلال نص عليها دستور الاستقلال والإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير.

وحمل مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى المسؤولية كاملة للمجلس الرئاسي في تعميق الصراع و الخلاف في حال استمراره على اتباع منهج المغالبة في تسيير ملف المصالحة الوطنية.

وأشار إلى عدم وجود عدل في تمثيل أطراف الصراع وهذا ما كان واضحا وجليا في جلسات الملتقى التحضيري حيث لوحظ أن ممثلي ثورة فبراير لا يتجاوز 10% من الحضور.

ولفت مجلس الحكماء والأعيان إلى أن فبراير هي من مدت يديها للمصالحة منذ سنة 2011 ولم تقم بأي أعمال انتقامية ولم تنصب المشائق والإعدامات بل اتخذت من القضاء عنوانا لها.

وذكر المجلس أن الدليل على ذلك هو ما نراه الآن جليا بتولى عدد من رموز النظام السابق مناصب قيادية في الحكومات المتعاقبة.

وأكد مجلس الحكماء أن كل من أجرم في حق الليبيين مكانه قاعات القضاء والمحاكم وليس قاعات الفنادق والملتقيات التي يصرف عليها من أموال الشعب الليبي.

وأفاد أم من أولى أولوياته دعم جهود المصالحة الوطنية التي أسسها العدالة الانتقالية وقد كانت لأعضاء المجلس عديد المشاركات المهمة و الناجحة في هذا المسعى.

وكان ممثلو المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي أبدوا رفضهم للمشاركة في المتلقى التحضيري للمصالحة الوطنية رفضًا للعلم والنشيد.