حمزة: أول خطوات القضاء على شبكات تهريب المهاجرين قطع طرق تحركها

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، إن أول وأهم الخطوات الواجب اتباعها في القضاء على شبكات وعصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر هو قطع طرق تحرك هذه الشبكات.

وأوضح حمزة أن ذلك يتم من خلال التمركزات الأمنية في الطرق الرئيسية الرابطة بين مناطق الشمال والجنوب والجنوب الغربي، وتعقب آثارها في المسالك والطرق الصحراوية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن ذلك يحد من تدفقات الهجرة من خلال عمليات التهريب التي باتت كبيرة جدا في الفترة الأخيرة.

وأشاد بالخطوة التي قام بها جهاز مكافحة الهجرة خطوة في سبيل مكافحة الهجرة غير النظامية ضمن خطة وطنية شاملة، وتوسيع نطاق عمل وجهود الجهاز.

وأكد أن خطوة تفعيل التمركزات الأمنية في مناطق جنوب غرب طرابلس وخاصة مدن ” بني وليد والشويرف ونسمه ومزدة خطوة جد مهمة في إطار قطع الطرق والمسالك الرئيسية والصحراوية لتهريب المهاجرين من قبل مهربي البشر.

وذكر أن هذه الخطوة يجب أن تعقبها خطوات أخرى لتفكيك حلقات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في هذه المناطق، وهي مناطق تمثل مسالك وطرق رئيسية لتهريب البشر وأيضا نقطة انطلاق لتدفقات الهجرة غير النظامية لمنطقة الساحل الغربي الممتدة من مدينة سرت وانتهاءً بمدينة زوارة .

وكان جهاز مكافحة الهجرة أعلن زيارة رئيس الجهاز الي مدينة بني وليد للوقوف على تفعيل التمركزات الأمنية التابعة للجهاز وتتبع مسارات التهريب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.