استمرار غرفة الطوارئ والتنظيم في إعمار مدينة بنغازي

أعلنت غرفة الطوارئ والتنظيم اليوم السبت؛ استمرار حملات النظافة الرامية إلى تطوير المظهر الحضاري لمدينة بنغازي، وذلك عبر الشركات الخدمية المتعاقدة مع الغرفة.

وأفادت الغرفة عبر صفحتها بموقع فيسبوك؛ بأن الحملة استهدفت المنطقة الواقعة بدءا من مفترق الحدائق مرورا بشارع 14، وصولا إلى شارع المحكمة، وأن هذه الأعمال تأتي بهدف تحقيق تطوير ودعم للبنية التحتية للمدينة.

وأضافت الغرفة بأن الحملة شملت تنظيف الطريق من الأتربة والأوساخ حفاظا على سائقي المركبات الآلية، وتنظيف غرف الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار.

ووجّهت غرفة الطوارئ والتنظيم، إحدى الشركات المتعاقدة معها؛ بتنظيم حملة نظافة واسعة على طول الشارع الذي يمتد إلى شركة الخليج العربي في مدينة بنغازي.

وأفادت الغرفة عبر صفحتها بموقع فيس بوك؛ بأن الحملة “شملت تنظيف كامل للطريق العامة، وإزالة كل ما يعكر صفو القيادة الآمنة بالمنطقة، وتفقد غرف الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار؛ تفاديا لحدوث تجمعات للمياه حفاظا على سلامة والمواطنين والممتلكات”.

وتابعت الغرفة: “نؤكد استمرار الحملات على مدار اليوم وفي الظروف المناخية كافة، ونُعول على وعي المواطنين الكرام في عدم رمي القمامة إلا في أماكنها المخصصة، حفاظا على المظهر العام، وتقليل تكدس العوائق التي تحول دون سيلان وتصريف المياه بشكل طبيعي”.