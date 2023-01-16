جهازمكافحة المخدرات: القبض على مطلوب بحوزتة كميات من المخدرات والخمور

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تمكن جهازمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع مصراتة بالتعاون مع أعضاء قوة المهام الخاصة التابعة للجهاز من ضبط مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية

وبالتفاصيل تم القبض على شخص ليبي الجنسية من مواليد 1992 وهو مطلوب في عدة قضايا مخدرات وذلك بعد اخذ الاذن من النيابة لمداهمة حجرة بجوار منزله الكائن بمنطقة رأس التوته فتم ضبطه وبرفقته أشخاص اخرين وبحوزتهم قطعة كبيرة من مخدر الحشيش ما يعرف بالقرصة وعدد (240) قطعة من مخدر الحشيش جاهزة للتجارة و(7) أقراص نوع أكستر + قرص ونصف نوع ترامادول إضافة الى ضبط كميات كبيرة من الخمور