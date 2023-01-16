دعوة أفريقية لعقد مؤتمر مصالحة ليبي قريبا

قال رئيس الكونغو برازافيل، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دونيس ساسو نغيسو، إن تفكك ليبيا أثر سلبًا على القارة الإفريقية، ما تسبب في تصاعد نشاط المتطرفين في منطقة الساحل

ودعا نغيسو، في بيان، إلى عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية قبل الصيف المقبل، مبينا أن الليبيين لا يريدون سوى إنهاء الأزمة في بلادهم، ولابد من قبول جميع الأطراف الليبية، بنتائج العملية الانتخابية.

ورأى أن الصراع جعل ليبيا نقطة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الشباب الذين يأتون من كل مكان، ويخاطرون بحياتهم عبر الصحراء ثم البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.

وأشار ساسو نغيسو، إلى أن نهاية الحرب في ليبيا ستؤدي إلى استقرار المنطقة المغاربية، ثم الحد من أعمال التهريب بجميع أنواعه.