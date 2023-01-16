بوجناح يبحث استجلاب عناصر طبية إندونيسية للمستشفيات الليبية

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، اليوم الأحد مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا لدى ليبيا ديدي رفاعي، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة عزام القمودي.

وقال بيان لوزارة الصحة إن اللقاء جرى خلاله التباحث لتعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين، وأن القائم بالأعمال أعرب عن تطلّع بلاده باعتبارها إحدى الدول العشرين المصنعة في العالم، ورئيس المجموعة العشرين عام 2022، لتحقيق تقدُّم في مجال تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال تصدير الأدوية عبر الشركات الدولية التي تتواجد في إندونيسيا.

وبحسب البيان، تناول اللقاء، ملفات أخرى أبرزها، تقديم الدعم اللازم لصحة المهاجرين وتوفير الأدوية اللازمة، إلى جانب استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة للرفع من كفاءة المستشفيات الواقعة بالمناطق النائية، والتي تعتمد بشكل كبير في تقديم الخدمة على العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة.

ومن جانبه، رحب بوجناح بالقائم بالأعمال والوفد المُرافق له، وأشار إلى العلاقات الليبية-الإندونيسية الوطيدة، وأكّد أنَّ وزارة الصحة الليبية ترحّب بالتعاون معها في الجانب الصحي وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في ليبيا .