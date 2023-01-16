بوالخطابية يستعرض مع وفد منظمة اليونيسيف عدد من الملفات الخاصة ببلدية طبرق

استقبل عميد بلدية طبرق “فرج بوالخطابية” بمكتبه أمس الأحد وفد من منظمة اليونيسيف برئاسة “ميكيلي سيرفادي”..

وخلال اللقاء ناقش بوالخطابية دور المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لدعم البلديات والوقوف على المشاكل والنواقص التي تواجه القطاعات داخل طبرق، بحسب منشور صادر عن البلدية على “فيسبوك” .

كما ناقش عميد البلدية، قطاعات الصحة والتعليم والأطفال والهجرة والدعم النفسي ، وأكد بوالخطابية أن أي دعم مقدم من أي منظمة يجب أن يكون عن طريق البلدية لأنها هي الجهة الوحيدة التي تعرف المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه القطاعات.

وحضر الاجتماع عضو المجلس التسييري “عبدالكريم بوطابونة” ووكيل ديوان البلدية “مسعود الوهراني” ومدير الموارد البشريه “جاد المولى خليل” ومدير مكتب الشؤون القانونية “عبدالعزيز اكريم”.

وناقش وكيل ديوان البلدية العديد من الأمور الهامة لإنجاح دور المنظمات الدولية،، وعلى هامش الإجتماع قام الوفد بعدة زيارات ميدانية إلى عدد من القطاعات..