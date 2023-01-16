شكشك يبحث مع وزيرة شؤون المرأة منتهية الولاية ملف مرضى العقم

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بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الأحد، مع وزير الدولة لشؤون المرأة في الحكومة منتهية الولاية حورية طرمال، المشكلات التي يعاني منها مرضى العقم، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان، ومستشارة وزير الدولة لشؤون المرأة منتهي الولاية عن ملف العقم.

وناقش الاجتماع سبل توفير العلاج بالداخل لهذه الفئة، وضرورة دعم المراكز العامة المتخصصة في هذا المجال بشكل عاجل، بالإضافة إلى تضمين الأدوية التخصصية لهؤلاء المرضى ومراقبتها حتى وصولها إلى مستحقيها، حيث تطرق اللقاء إلى حصر الحالات المستعصية التي تحتاج إلى تلقي العلاج بالخارج، وفق رؤية واضحة ومعايير محددة.

من جهته، شدد شكشك على ضرورة تكاثف الجهود من قبل الجميع لدعم هذه الشريحة من المرضى، والمُضي قدما نحو توفير العلاج لهم منقبل الجهات المعنية، مؤكدًا على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لشريحة العقم ورابط الكتروني بالمنظومة العلاجية بالداخل والخارج، وذلك لتسهيل إيصال الخدمات لكل مريض، وتخفيف المعاناة على المواطنين.