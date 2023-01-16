وزير الخارجية الإيطالي: نبحث مع الدول ذات النفوذ في ليبيا الوصول إلى الانتخابات

قال نائب رئيسة الحكومة الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إنه زار تركيا بهدف التوصل إلى اتفاق للمضي نحو حلّ أزمة ليبيا، مردفا: “وأعتقد أننا حققناه”، بحسب وكالة آكي الإيطالية.

وأضاف تاياني في تصريح صحفي عقب عودته من زيارته إلى تركيا بدأها أول من أمس الجمعة، إن “إستراتيجيتنا واضحة جدا، وتكمن في إشراك الدول الحاسمة في ملفّ الهجرة للاتفاق معها على إستراتيجية مشتركة لمواجهتها”.

وتابع: “نريد التوصل إلى اتفاق مع دول المنطقة والدول الكبرى ذات النفوذ في ليبيا لإيجاد حل للوصول إلى الانتخابات، وآمل أن يتحقق الأمر في غضون أشهر”.