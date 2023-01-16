أمن صبراتة: القبض على 3 أشخاص أطلقوا النار داخل الحرم الجامعي بكلية الآداب

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية، أمس الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بإطلاق النار داخل الحرم الجامعي في كلية الآداب بصبراتة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة وبالتعاون مع مكتب الأمن الداخلي صبراتة ضبطوا الأشخاص الثلاثة بعد واقعة إطلاق النار صباح الأحد بكلية الآداب بجامعة صبراتة.

وأضاف البيان أن عناصر الأمن ضبطوا المتهمين الثلاثة وبحوزتهم بندقية نوع كلاشن كوف، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.