مجلس الدولة: مناقشة نقرير المترشحين لمفوضية الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد بالجلسة المقبلة

عقد رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، الأحد، اجتماعا مع لجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس، بمقره في طرابلس.

وذكر مجلس الدولة في بيان أن الاجتماع استعرض تقرير اللجنة عن المترشحين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ تمهيدا لعرضه على بالجلسة القادمة.

يشار إلى أن المشري اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في لقاء جمعهما بالرباط أكتوبر الماضي، على تنفيذ اتفاق “بوزنيقة” المتعلق بالمناصب السيادية.

وكان المجلسان اجتمعا في بوزنيقة المغربية في سبتمبر 2020 للاتفاق على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.