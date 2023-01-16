التائب: لن نضطر إلى طرح الأحمال بعد اليوم “لوفرة الطاقة”

أكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التايب، وفرة الطاقة في الوضع الحالي، بحيث لا تضطر الشركة إلى اعتماد تبادل قطع التيار، مشيراً إلى أن استقرار الشبكة يعد إنجازاً بالنسبة للشركة، مقارنة بعمليات طرح الأحمال في الأعوام الماضية.

وأضاف التايب في تصريح صحفي، إن “هذا ليس نتاج الصدفة، بل بالجهود الحثيثة التي يبذلها فنيّو الشركة ومهندسوها، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة، من أجل رفع القدرة الإنتاجية والحفاظ على استقرار الشبكة” مشيراً إلى أن تقارير الشركة تؤكد “تزايد الطلب على الطاقة على مدار السنوات العشر الماضية”.

أما على مستوى مشاريع نقل الطاقة، بين التائب، أنه تم الانتهاء من مشروع خط (أوباري ــ الفجيج) الذي مكن الشركة من إدخال إنتاج محطة أوباري الغازية الجديدة على الشبكة، ونقل وإضافة ما لا يقل عن 350 ميغاوات، بعد توقف دام لسنوات، بالإضافة إلى استئناف العمل أيضاً في خط (السرير ــ أجدابيا)، ووصوله إلى مراحله النهائية.