بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 16 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 16 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة نشاط للرياح الجنوبية الغربية على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين القادمين .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل ويكون نشاطها ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-16)مْ وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: بقايا من سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي، وتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب على باقي المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الحمادة و غدامس.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ .

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:23)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).