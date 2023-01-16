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إدارة إنفاذ القانون تقوم بهدم مبان مخالفة داخلة المنطقة الأثرية “القرضة”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قامت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة أمس الأحد بإزالة وهدم المباني داخل مناطق أثرية المخالفة بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابها بإخلائها وهي “المنطقة الأثرية القرضة-ومدرسة القرضة (سروكيل)“.

وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية إن هذا الإجراء يأتي ضمن عمل الغرفة المختصة برئاسة المحامي العام لرصد التعديات والمخالفات التي تمس المصلحة العامة والنظام  وإخلائها عقب ذلك، وتسليمها إلى مصلحة الأثار سبها فور إخلائها.

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إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إنفاذ القانون

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صحيفة الساعة 24

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