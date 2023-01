الشركسي: الحل الناجع هو التخلص من الكل وإيجاد صيغة للانتخابات الرئاسية بحيث تكون مقبولة

ليبيا – اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن الحل الناجع هو حل التخلص من الكل، وإيجاد صيغة للانتخابات الرئاسية بحيث تكون مقبولة.

الشركسي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن إهدار الوقت بالمسارات التلفيقية الموازية لإعادة تدوير الفاشلين والفاسدين أو محاولة إقناع الاطراف بالبرلمانية فقط هو هدر للوقت والجهد ومحاولة للخروج من الأزمة الحالية لأزمة أكبر.

وأكد على أن تزامن الانتخابات وأن تكون رئاسية هو الأنسب والأسلم.

