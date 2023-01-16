إطلاق العمل المشترك بين الفريق الدولي والليبيين لمراقبة وقف إطلاق النار

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إطلاق العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين في سرت.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت أمس الأحد، وهو الاجتماع هو العاشر للجنة، والأول للجنة العسكرية المشتركة بعدما قررت استئناف عملها المعلق منذ أبريل من العام الماضي.

وقال باتيلي خلال اجتماع (5+5) إن وجود المراقبين الليبيين والأمم المتحدة هنا سيعزز الثقة بين الجانبين، وسيسمح لنا بالمضي قدما في تدريب وتشغيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار الليبي.

‏ووفق بيان صادر عن البعثة الأممية، أشاد المبعوث الأممي بخطط اللجنة العسكرية المشتركة لإشراك قادة الجماعات المسلحة بتيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم السلام والاستقرار المستدامين.

‏وشدد على أهمية المسار الأمني ​​في تمهيد الطريق لبيئة سياسية مواتية، وشجع اللجنة العسكرية المشتركة على المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال باتيلي لأعضاء لجنة (5+5): “لقد لاحظت أنك تتحدث بصوت واحد.. هذا يأتي من التزامك تجاه بلدك. دعونا لا نتحدث عن الغرب أو الشرق، دعونا نتحدث عن ليبيا”.

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ونوهت البعثة الأممية إلى تغطية العديد من القضايا في اليوم الأول لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، بما في ذلك المضي قدما في آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتي جرى تطويرها بشكل مشترك من قبل مراقبين ليبيين ودوليين.

وناقشت اللجنة العسكرية المشتركة مناقشة متعمقة لإشراك الجماعات المسلحة بهدف خلق بيئة مواتية للسلام والأمن المستدامين في ليبيا.

ونقلت البعثة الأممية عن أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) التأكيد على الضرورة الملحة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، معتبرين أن ذلك سيسرع في إيجاد حلول للأزمة السياسية.

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام باتيلي عن استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية استعدادا لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقال إن الشعب الليبي يتوقع حلا دائما للأزمة التي طال أمدها، مضيفاً أنهم بحاجة إلى السلام والاستقرار والمؤسسات الشرعي وإنهم يرغبون في أن يروا أن ثروات بلادهم تُستخدم لصالح جميع الشعب الليبي.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم الإثنين اجتماعها في سرت.