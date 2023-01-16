الشيباني يحذر من حجم الفساد في الاعتمادات المستندية

الوطن| رصد

قال المحلل الاقتصادي، محمد الشيباني، إن عدد سكان ليبيا 7.5 ملايين نسمة وتقوم باستيراد السلع من 93 دولة، وهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر بشأن عدة أمور، من بينها حجم الفساد في هذه الاعتمادات المستندية، واستيراد سلع من الكماليات من دون أي رقابة.

وانتقد الشيباني، في تصريح رصده موقع “الوطن”، مشكلة زيادة حجم الاعتمادات المستندية من سنة إلى أخرى، من دون وجود ضوابط للاستخدام ولا معرفة احتياجات السوق المحلي من السلع.

وأوضح الشيباني أن هناك فوضى الاعتمادات المستندية، منها استيراد جبنة شرائح بقيمة 47 مليون دولار.