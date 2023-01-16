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البيوضي: عندما تسحق الطبقة الوسطى يتحول الشعب الى رهينة فقيرة عاجزة في يد عصابات اللصوص

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إنه عندما تسحق الطبقة الوسطى تتسع طبقة الفقراء ويتحول شعب الفقراء لرهينة عاجزة في يد عشرات الأفراد والعائلات وهم عصابات اللصوص الفاسدين المتحكمين بالدولة ومواردها.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أنه لا خلاص للفقراء إلا بإرادتهم والتنظم في حركات المقاومين الأحرار.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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