الطقس في ليبيا.. أجواء باردة ورياح نشطة شمالاً

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت نشاطا للرياح الجنوبية الغربية وعلى مناطق شمال البلاد خلال اليومين المقبلين.

وعن حالة الطقس في (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل.

ويكون نشاط الرياح ملحوظ غدا على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و20 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين المقبلين.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات)، ففي السماء بقايا من سحب ممطرة نهار اليوم على أقصى الساحل الشرقي، وتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب على باقي المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 و19 درجة مئوية.

وفي (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غدا على الحمادة وغدامس، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية.

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وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ين 18 و20 درجة مئوية.